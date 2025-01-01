Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2039
Folge 2039: Häschen in der Grube

44 Min.Ab 12

Als die 26-jährige Meike nach dem Unfall die Augen öffnet, wartet Schreckliches auf sie: Der 19-jährige Dominic soll Meike nach einem Discobesuch verfolgt und bewusst mit dem Auto angefahren haben, um sie anschließend zu vergewaltigen. Was ist in der Disco zwischen den beiden vorgefallen? Und warum hat Meikes Freund Simon - der Bruder von Dominic - nichts unternommen, als Dominic zudringlich wurde? Dominics aggressives Verhalten der letzten Monate wirft immer mehr Fragen auf ...

SAT.1
