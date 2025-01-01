Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer reich sein will, muss sparen

SAT.1Staffel 12Folge 2044
44 Min.Ab 12

Obwohl die Familie finanziell gut dasteht, müssen sich die Kinder an Probierständen satt essen. Welche Gründe hat die Supermarktverkäuferin Kerstin für diesen übertriebenen Sparwahn? Hat sie in ihrer Geldgier tatsächlich 2000 Euro aus der Supermarktkasse entwendet und kurzerhand Marktleiterin Pauline in eine Glasvitrine gestoßen? Und welche Rolle spielt der ominöse Mann, mit dem Kerstin von ihren Kindern gesichtet worden ist?

SAT.1
