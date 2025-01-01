Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2040
44 Min.Ab 12

Für Johanna bricht eine Welt zusammen, als ihre 18-jährige Tochter Emilia bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Für sie steht fest, dass Timo ihre Tochter nicht nur zur Prostitution gezwungen hat, sondern ebenso für ihren Tod verantwortlich ist. Johanna sorgt sich zudem um ihre 16-jährige Tochter, die nächtelang nicht nach Hause kommt und stattdessen in einschlägigen Clubs tanzt. Hat Johanna tatsächlich auf Timo geschossen, damit er die Finger von ihrer Jüngsten lässt?

SAT.1
