Richterin Barbara Salesch
Folge 2050: Klug im Herzen
44 Min.Ab 12
Vermieterin Carmen ist davon überzeugt, dass die zwölfjährige Emma zur Kinderarbeit gezwungen wird. Der Verdacht kommt auf, als sie das Mädchen mit blauen Flecken übersäht im Kiosk ihrer Mutter arbeiten sieht. Nach dem Tod ihres Mannes muss die Analphabetin Annette den Kiosk ganz alleine führen und scheint mit der Aufgabe gänzlich überfordert zu sein. Nötigt sie Emma deshalb zur Kinderarbeit oder ist der Grund für Emmas Verletzungen ganz woanders zu suchen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
