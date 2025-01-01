Richterin Barbara Salesch
Folge 2031: Zugeschnürt
44 Min.Ab 12
Ramonas 16-jährige Tochter Celine wird immer dünner. Ramona hat Sorge, dass sich Celine zu Tode hungert, denn sie liefert sich seit einiger Zeit einen Diätwettkampf mit ihrer Freundin Lena, der immer krankhaftere Formen annimmt. Doch was war der Auslöser für Celines Magerwahn? Und war es wirklich Ramona, die Celine mit etlichen Gürteln ans Bett gefesselt und zwangsernährt hat?
Weitere Folgen in Staffel 12
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1