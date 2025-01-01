Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kinderreich und kriminell

SAT.1Staffel 12Folge 2048
44 Min.Ab 12

Als die 16-jährige Hannah einen brutalen Raubüberfall begeht, steht ihre Mutter vor einem Rätsel: Wie konnte ihre Tochter nur so plötzlich auf die schiefe Bahn geraten? Hannah behauptet, ihr Stiefvater Carlo habe sie verprügelt und zu dem Raubüberfall gezwungen. Tatsächlich ist der 38-Jährige kein unbeschriebenes Blatt. Hat sich Carlo mit Vorsatz in die Großfamilie eingeschlichen, um aus den sechs Kindern eine Diebesbande zu machen?

SAT.1
