SAT.1Staffel 12Folge 2056
44 Min.Ab 12

Der Albtraum einer Mutter - als die alleinerziehende Sandra eines Abends früher als erwartet nach Hause kommt, überrascht sie ihren neuen Freund Martin mit ihrer 14-jährigen Tochter Luisa im Bett. Beide sind fast nackt. Die Situation ist eindeutig. Hat Sandra ihren Freund deshalb krankenhausreif geschlagen? Oder führt der zwielichtige Martin ein Doppelleben, von dem bisher niemand etwas ahnt?

