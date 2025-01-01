Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Jeder Schuss ein Treffer

SAT.1Staffel 12Folge 2077
Jeder Schuss ein Treffer

Jeder Schuss ein TrefferJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2077: Jeder Schuss ein Treffer

44 Min.Ab 12

Zum zweiten Mal Oma und das mit 36! Für Anke bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt, dass ihre 16-jährige Tochter Nancy zum zweiten Mal schwanger ist! Ausgerechnet vom Teenie-Vater Justin, der sich schon beim ersten Kind aus dem Staub gemacht hat. Hat Anke deswegen Justins Suspensorium mit Rohrreiniger versetzt, um seiner Zeugungsfähigkeit endgültig ein Ende zu bereiten? Und was hat es mit den anonymen Briefen auf sich, die Justin als notorischen Fremdgänger hinstellen?

