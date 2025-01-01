Richterin Barbara Salesch
Folge 2092: Wo ist Sarah
44 Min.Ab 12
Nicole Albrecht ist krank vor Sorge: Ihre 16-jährige Tochter Sarah ist seit Monaten spurlos verschwunden. Lebt sie auf der Straße? Wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? Nicole befürchtet das Schlimmste. In ihrer Not engagierte sie Privatdetektiv Volker Neumann, doch auch der fand nichts über Sarah heraus. Hat Nicole ihn deshalb vor Wut so schwer verletzt, dass er mit einem Schädelbasisbruch in die Klinik eingeliefert werden musste? Und was ist mit Sarah passiert?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
