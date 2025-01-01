Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Um Gottes Willen

SAT.1Staffel 12Folge 2093
Um Gottes Willen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2093: Um Gottes Willen

44 Min.Ab 12

Die 14-jährige Anna soll den Gemeindepfarrer Johannes mit einer Marienstatue niedergeschlagen haben. Der Grund: Sie hat durch Zufall erfahren, dass der Geistliche ihr Vater ist. Als sie ihn zur Rede stellte, gab Johannes an, nichts von einer Vaterschaft zu wissen. Ist das Mädchen deswegen wirklich ausgerastet?

