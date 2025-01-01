Richterin Barbara Salesch
Folge 2093: Um Gottes Willen
44 Min.Ab 12
Die 14-jährige Anna soll den Gemeindepfarrer Johannes mit einer Marienstatue niedergeschlagen haben. Der Grund: Sie hat durch Zufall erfahren, dass der Geistliche ihr Vater ist. Als sie ihn zur Rede stellte, gab Johannes an, nichts von einer Vaterschaft zu wissen. Ist das Mädchen deswegen wirklich ausgerastet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1