Richterin Barbara Salesch

Schweigen ist Gold

SAT.1Staffel 12Folge 2094
Folge 2094: Schweigen ist Gold

43 Min.Ab 12

Mit zahlreichen blauen Flecken steht der 16-jährige Simon im Badezimmer, als seine Mutter ihn entdeckt. Die Alleinerziehende ist entsetzt! Schulschläger Frank soll ihren eingeschüchterten Sohn so zugerichtet haben. Doch vor Gericht streut der Beschuldigte einen schrecklichen Verdacht: Wurde Simon von einem Lehrer missbraucht? Irgendetwas scheint die Schulleitung tatsächlich zu verheimlichen ...

SAT.1
