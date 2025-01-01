Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Amokfahrt auf der Autobahn

SAT.1Staffel 12Folge 2097
Amokfahrt auf der Autobahn

Amokfahrt auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2097: Amokfahrt auf der Autobahn

43 Min.Ab 12

Amokfahrt auf der Autobahn: Mit 100 km/h raste die neureiche Antonella Krämer im Stau über den Standstreifen. Dabei fuhr sie Boris Prang fast zu Tode und beging Fahrerflucht. Antonella behauptet, den Unfall nicht mitbekommen zu haben, angeblich war sie in Eile wegen eines Friseurtermins. Ist das die Wahrheit? Oder hat Antonella ein dunkles Geheimnis? Mehrere Zeugen behaupten nämlich, dass aus dem Kofferraum ihres Wagens eine Hand baumelte ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen