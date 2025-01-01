Richterin Barbara Salesch
Folge 2097: Amokfahrt auf der Autobahn
43 Min.Ab 12
Amokfahrt auf der Autobahn: Mit 100 km/h raste die neureiche Antonella Krämer im Stau über den Standstreifen. Dabei fuhr sie Boris Prang fast zu Tode und beging Fahrerflucht. Antonella behauptet, den Unfall nicht mitbekommen zu haben, angeblich war sie in Eile wegen eines Friseurtermins. Ist das die Wahrheit? Oder hat Antonella ein dunkles Geheimnis? Mehrere Zeugen behaupten nämlich, dass aus dem Kofferraum ihres Wagens eine Hand baumelte ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1