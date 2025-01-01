Richterin Barbara Salesch
Folge 2099: Viel Lärm um Mist
43 Min.Ab 12
Zootierpfleger quälen Praktikantin! Die 16-jährige Carla beteuert, ihre beiden Kollegen hätten sie im Wassergraben des Eisbärengeheges fast ertränkt und sexuell genötigt. Einer der Beschuldigten ist ihr Cousin! Würde er tatsächlich so eine Tat begehen? Oder hat Carla irgendeinen Grund, eine derartige Geschichte zu erfinden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
