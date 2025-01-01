Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Disco Boy

SAT.1Staffel 12Folge 2116
Disco Boy

Disco BoyJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2116: Disco Boy

44 Min.Ab 12

Als Latin Lover Lionel geknebelt und gefesselt im Gefrierraum seiner Bar aufgefunden wird, gerät Familienvater Walter sofort in Verdacht. Wollte Walter den Barkeeper qualvoll sterben lassen, weil er glaubte, dass Lionel seine 17-jährige Tochter Tine ins Rotlichtmilieu zieht? Tine ist fassungslos - und ihre Brustvergrößerung war angeblich allein ihre Idee. Ist Tines Vater tatsächlich zu so einer Tat fähig?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen