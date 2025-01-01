Richterin Barbara Salesch
Folge 2133: Auge um Auge
44 Min.Ab 12
Die 17-jährige Sentha hat es faustdick hinter den Ohren. Gemeinsam mit ihrer Gang mobbt und demütigt sie ihre verschüchterten Mitschülerinnen, wo sie nur kann. Alle Mobbing-Opfer schweigen. So zerstört die durchtriebene Schülerin Freundschaften und spinnt erfolgreich Intrigen. Selbst ein Lehrer fällt ihr zum Opfer und muss die Schule verlassen. Sentha selbst gibt sich als Unschuldslamm. Doch plötzlich wird sie nach einem Schulfest schwer verletzt im Straßengraben gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1