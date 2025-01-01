Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Auge um Auge

SAT.1Staffel 12Folge 2133
Auge um Auge

Richterin Barbara Salesch

Folge 2133: Auge um Auge

44 Min.Ab 12

Die 17-jährige Sentha hat es faustdick hinter den Ohren. Gemeinsam mit ihrer Gang mobbt und demütigt sie ihre verschüchterten Mitschülerinnen, wo sie nur kann. Alle Mobbing-Opfer schweigen. So zerstört die durchtriebene Schülerin Freundschaften und spinnt erfolgreich Intrigen. Selbst ein Lehrer fällt ihr zum Opfer und muss die Schule verlassen. Sentha selbst gibt sich als Unschuldslamm. Doch plötzlich wird sie nach einem Schulfest schwer verletzt im Straßengraben gefunden ...

SAT.1
