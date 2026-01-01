Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Unbescholtenheit

SAT.1Staffel 12Folge 2142
Unbescholtenheit

Richterin Barbara Salesch

Folge 2142: Unbescholtenheit

45 Min.Ab 12

Haben die Angeklagten Michael Büttner und Arda Volkan die junge Camilla Grosnik brutal in einer Bar vergewaltigt? Niemand will es gesehen haben, und alle glauben, dass die wilde Camilla die beiden verführt hat. Sogar die Bedienung scheint keinen Schimmer zu haben, ob es im Billardraum der Bar zur Vergewaltigung durch die zwei Männer kam! Niemand schenkt Camilla Glauben! Ist sie das Opfer einer Tat, bei der jeder weggeschaut hat?

