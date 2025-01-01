Richterin Barbara Salesch
Folge 2315: Lottokönig
45 Min.Ab 12
Erwin, Klaus und Peter haben seit zehn Jahren eine Lotto-Tippgemeinschaft. Als die drei Kumpel sechs Richtige haben und 467.000 Euro gewinnen, will Peter Klaus seinen Anteil nicht auszahlen, weil dieser seine Beiträge zuletzt nicht mehr entrichtet hatte. Hat sich Klaus in Peters Haus geschlichen und ihn gewaltsam in eine Kammer gesperrt, um den Lottoschein zu klauen? Und wo ist der Schein jetzt?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
