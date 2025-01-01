Richterin Barbara Salesch
Folge 2138: Rammel-Rudi
45 Min.Ab 12
Michaela ist der festen Überzeugung, Nachbarshund Rudi hätte ihre Hündin Chantal geschwängert. Dabei wollte Michaela ihre Chantal doch von einem ebenfalls reinrassigen Rüden beim Züchter decken lassen. Hat Michaela aus Rache eine Tierfalle in Rudis Hundehütte gestellt und dann aus Versehen dessen Hundehalterin Linda damit verletzt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1