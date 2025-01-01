Richterin Barbara Salesch
Folge 2334: Das verfluchte Geld
44 Min.Ab 12
Ines steht unter Schock: Die 56-jährige Millionärin wurde Opfer eines Mordversuchs, dem sie nur knapp entging. Der Täter schlich sich während ihres Mittagsschlafes an Ines heran und drückte ihr ein Kissen aufs Gesicht. Er ließ erst von ihr ab, als er die bewusstlose Frau für tot hielt. Der Verdacht fällt sofort auf Ines' 18-jährigen Freund Timo, zumal sie für diesen erst kürzlich ihr Testament geändert hat. Wollte der Teenager an ihr Vermögen herankommen?
