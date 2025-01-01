Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Je oller - umso doller!

SAT.1Staffel 12Folge 2337
Je oller - umso doller!

Je oller - umso doller!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2337: Je oller - umso doller!

45 Min.Ab 12

Angeklagt ist die 67-jährige Rentnerin Ursula Pratsch wegen schweren Diebstahls in 48 Fällen. In ihrer Wohnung fand die Polizei gestohlene DVD-Player und TV-Receiver aus dem benachbarten Großsupermarkt. Wurde die Rentnerin kriminell, um sich ihre kleine Witwenrente aufzubessern? Oder steckt der junge Fabian Höxter (19) hinter der ganzen Sache, der Ursula als Bundesfreiwilligendienstleistender täglich das Mittagessen ins Haus brachte?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen