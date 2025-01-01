Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Stalking

SAT.1Staffel 12Folge 2340
44 Min.Ab 12

Fiasko-Auftritte und Buhrufe aus dem Publikum: Die Stimmungsband "Niesbacher Kracher" steht vor dem Aus. Keyboarder Berthold Dohlen gibt der neuen Sängerin Nora die Schuld. Hat der Vollblutmusiker seiner verhassten Bandkollegin deshalb nach einem weiteren miserablen Auftritt Chlorreiniger in den Tee geschüttet, um sie endlich außer Gefecht zu setzen? Doch Berthold ist nicht der einzige, der ein Problem mit Nora hat ...

