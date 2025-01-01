Richterin Barbara Salesch
Folge 2342: Endstation 14
45 Min.Ab 12
Eine Jugendgang terrorisiert die Nachbarschaft. Überfälle und Brandstiftung sind Alltag, und jetzt soll der 16-jährige Elias Doll seine gehbehinderte Nachbarin sogar brutal zusammengeschlagen haben. Die Frührentnerin ist sich sicher, dass sie ohne die Hilfe ihres Enkels nicht überlebt hätte. Doch Elias beteuert seine Unschuld. Nicht er, sondern der Enkel des Opfers soll hinter der feigen Tat stecken ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
