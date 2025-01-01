Richterin Barbara Salesch
Folge 2345: Im Drogensumpf
45 Min.Ab 12
"Doris ist wie eine Mutter für mich", beteuert Sonja Schiefer (22). Die drogenabhängige Frau soll Doris Dombrowski (58), die ehrenamtlich obdachlosen Junkies hilft, für 10 Euro hinterrücks niedergestochen haben, weil sie dringend Geld für ihren nächsten Schuss brauchte. "Ich wäre fast verblutet!", klagt Doris, die nur knapp dem Tod entronnen ist. "Es muss ein anderer Junkie gewesen sein!", verteidigt sich Sonja -aber keiner hat einen anderen Drogenabhängigen gesehen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1