Richterin Barbara Salesch

Im Drogensumpf

SAT.1Staffel 12Folge 2345
Im Drogensumpf

Richterin Barbara Salesch

Folge 2345: Im Drogensumpf

45 Min.Ab 12

"Doris ist wie eine Mutter für mich", beteuert Sonja Schiefer (22). Die drogenabhängige Frau soll Doris Dombrowski (58), die ehrenamtlich obdachlosen Junkies hilft, für 10 Euro hinterrücks niedergestochen haben, weil sie dringend Geld für ihren nächsten Schuss brauchte. "Ich wäre fast verblutet!", klagt Doris, die nur knapp dem Tod entronnen ist. "Es muss ein anderer Junkie gewesen sein!", verteidigt sich Sonja -aber keiner hat einen anderen Drogenabhängigen gesehen ...

