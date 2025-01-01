Richterin Barbara Salesch
Folge 2346: Jein
44 Min.Ab 12
Hat der Bräutigam Hannes Reichel seine Anabel vor Wut von der Dachterrasse gestoßen? Musste sie sterben, weil sie im letzten Moment vor der Hochzeit geflüchtet ist? Oder konnte Hannes' Bruder Paul ihr Glück nicht ertragen, weil sein eigener Bruder ihm vor Jahren die Frau ausgespannt hat? Ist Anabel das Opfer eiskalter Rache geworden?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1