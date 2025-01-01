Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wenn Fliegen fliegen...

SAT.1Staffel 12Folge 2349
Wenn Fliegen fliegen...

Richterin Barbara Salesch

Folge 2349: Wenn Fliegen fliegen...

45 Min.Ab 12

Die Tattoo-Studio-Besitzerin Kim Krämer (24) ist entsetzt: Jemand hat in ihrem Studio 5.000 Fleischfliegenmaden ausgelegt. Über die Weihnachtsfeiertage sind die Fliegen geschlüpft und haben das Studio mit ihrem Kot völlig verdreckt. Kim verdächtigt ihren Ex-Freund Mike Strohmeyer (26), doch der beteuert seine Unschuld. Steckt vielleicht ein unzufriedener Kunde hinter der ekligen Weihnachtsüberraschung?

