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Richterin Barbara Salesch

Die Verräterin

SAT.1Staffel 8Folge 1282vom 25.07.2020
Die Verräterin

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1282: Die Verräterin

44 Min.Folge vom 25.07.2020Ab 12

Christian ist angeklagt, im Vollrausch seine ehemalige Mitschülerin Tatjana auf dem Nachhauseweg von einem Schultreffen mit einem Ast erstochen zu haben. Wollte sich Christian rächen, weil sie für seinen Schulverweis verantwortlich war und sein Leben seitdem den Bach runter gegangen ist?

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