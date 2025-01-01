Richterin Barbara Salesch
Folge 1298: Kopfschuss
44 Min.Ab 12
Frank und Tina Maurer wurden mit gezielten Kopfschüssen hingerichtet, ihre Tochter Anna überlebte den Amoklauf, weil sie sich in ihrem Zimmer versteckt hatte. Kurz vor der Tat hat die junge Frau noch ihren Ex-Freund Nico im Streit mit ihren Eltern gesehen. Anna ist sicher, dass der kriminelle Nico zum Mörder geworden ist, weil Tina und Frank gegen ihre Beziehung gewesen sind ...
