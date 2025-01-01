Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vergraben

SAT.1Staffel 8Folge 1324
Vergraben

Folge 1324: Vergraben

44 Min.Ab 12

Rebecca ist angeklagt, den Ex-Häftling Armin erschossen und im Wald vergraben zu haben. Hat sie ihn getötet, weil sie verhindern wollte, dass er sich an ihre 17-jährige Tochter heranmacht? Oder musste Achim sterben, damit ein Geheimnis aus Rebeccas Vergangenheit nicht gelüftet wird?

SAT.1
