Richterin Barbara Salesch
Folge 1325: Das Schweigegeld
44 Min.Ab 12
Bei einem Streit soll Sarah ihren Onkel Norbert mit Natronlauge überschüttet haben - er erlitt schwere Verätzungen an Armen und Oberkörper, sein Gesicht konnte er schützen. Hat sie aus Rache gehandelt, weil sie ihn für den Tod ihres Bruders John verantwortlich macht?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1