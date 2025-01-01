Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Mob

SAT.1Staffel 8Folge 1355
Folge 1355: Der Mob

44 Min.Ab 12

Richard wird in seinem Gartenhaus zuerst erstochen und anschließend bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ist Daniel zum zweiten Mal zum Mörder geworden? Schon vor fünf Jahren soll er Richards Patenkind Steffi vergewaltigt und getötet haben. Musste Richard jetzt sterben, weil Daniel ihn für die Hetzjagd verantwortlich macht, die seitdem gegen ihn im Dorf läuft?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
