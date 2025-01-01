Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Gestohlene Zeit

SAT.1Staffel 8Folge 1367
Gestohlene Zeit

Gestohlene ZeitJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1367: Gestohlene Zeit

44 Min.Ab 12

Nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie soll Cosima ihrem ehemaligen Psychiater Clemens eine Teekanne auf dem Kopf zerschmettert haben. Ist sie ausgerastet, weil sie erfahren hat, dass sie von Clemens zu unrecht unter starke Medikamente gesetzt wurde und so drei Jahre lang ihr Dasein in der Klinik in einem Dämmerzustand fristen musste?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen