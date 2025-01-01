Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Privatsprechstunde

SAT.1Staffel 8Folge 1368
Privatsprechstunde

PrivatsprechstundeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1368: Privatsprechstunde

44 Min.Ab 12

Michaela ist angeklagt, das Büro der Arzthelferin Melanie mit einem tödlichen Pflanzengift besprüht zu haben - Melanie musste mit schweren Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Michaela bestreitet die Tat, obwohl sie in dem Büro überrascht wurde. Was wollte sie dort und was verbindet sie mit der Arzthelferin?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen