Richterin Barbara Salesch
Folge 1395: Flucht nach Holland
47 Min.Ab 12
Weil dem Ehepaar Christine und Patrick das Sorgerecht für ihre Tochter Lena entzogen wurde, sollen sie das Mädchen in den niederländischen Badeort Zandvoort entführt haben. Die Sechsjährige war von ihrer Pflegemutter Jule Falkenberg für einen Kurzbesuchbei den zurückgebliebenen Eltern gebracht worden, bevor sie verschwand. Haben Christine und Patrick ihre Tochter entführt, weil sie Angst hatten, sie sonst nie wieder sehen zu dürfen?
