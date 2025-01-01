Richterin Barbara Salesch
Folge 1491: Das Jägerstübchen
44 Min.Ab 12
Isabell wird beschuldigt, den Millionär Gilbert Wertheim mit einem Giftpfeil in seinem Schlafzimmer getötet zu haben. Hat die Domina ihren Stammkunden wirklich während eines obskuren Sexspiels ins Jenseits befördert, weil sie wusste, dass der steinreiche Gilbert sein Testament auf sie überschrieben hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1