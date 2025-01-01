Richterin Barbara Salesch
Folge 1498: Sex im Alter
43 Min.Ab 12
Aus enttäuschter Liebe soll Sabine ihren 26 Jahre jüngeren Freund Nils im Wald mit einem Ast niedergeschlagen haben. War das die Rache dafür, dass er sie mit ihrer Tochter Lena betrogen hat? Oder steckt ihr Schwiegersohn Harald hinter der Tat? Und welche Rolle spielt Nils' Hund Zoltan - er ist seit dem Angriff spurlos verschwunden.
