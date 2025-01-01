Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sex im Alter

SAT.1Staffel 9Folge 1498
Sex im Alter

Sex im AlterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1498: Sex im Alter

43 Min.Ab 12

Aus enttäuschter Liebe soll Sabine ihren 26 Jahre jüngeren Freund Nils im Wald mit einem Ast niedergeschlagen haben. War das die Rache dafür, dass er sie mit ihrer Tochter Lena betrogen hat? Oder steckt ihr Schwiegersohn Harald hinter der Tat? Und welche Rolle spielt Nils' Hund Zoltan - er ist seit dem Angriff spurlos verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen