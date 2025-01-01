Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1506
43 Min.Ab 12

Kurz vor seiner Hochzeit sollen die Brüder Waldemar und Guntmar den Afrikaner Adigun niedergeschlagen und verschleppt haben. Wollten die beiden Männer die Heirat mit Waldemars Tochter Clara verhindern? Oder hat sich Benedikt, Guntmars Sohn, dafür gerächt, dass seine Cousine Clara ihn wegen dem Afrikaner hat fallen lassen?

