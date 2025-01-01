Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1531
44 Min.Ab 12

Peer ist angeklagt, Lizzy entführt und zehn Tage lang festgehalten zu haben, um von ihrem Ehemann Manni Lösegeld zu erpressen. Kurz vorher hatte Peer mitbekommen, dass Manni kürzlich den Lotto-Jackpot in Höhe von 2,3 Millionen Euro geknackt hat ...

