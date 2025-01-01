Richterin Barbara Salesch
Folge 1531: Der Lotto-Loser
44 Min.Ab 12
Peer ist angeklagt, Lizzy entführt und zehn Tage lang festgehalten zu haben, um von ihrem Ehemann Manni Lösegeld zu erpressen. Kurz vorher hatte Peer mitbekommen, dass Manni kürzlich den Lotto-Jackpot in Höhe von 2,3 Millionen Euro geknackt hat ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
