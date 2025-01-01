Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Leibeigene

SAT.1Staffel 9Folge 1533
44 Min.Ab 12

Ingrid findet die schwer verletzte Kristin vor ihrer Haustür. Für die aufmerksame Frau steht sofort fest, dass ihr Nachbar Alexander für die Misshandlung verantwortlich ist. Hat Ingrid Recht mit ihrer Behauptung, dass Alexander und seine Frau Kristin seit Monaten wie eine Sklavin gehalten hat? Alexander behauptet, dass er Kristin nur vor ihrem gewalttätigen Exfreund beschützen wollte und so in die Schusslinie geraten ist...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
