Richterin Barbara Salesch

Die Stinkstiefel

SAT.1Staffel 9Folge 1544
Folge 1544: Die Stinkstiefel

44 Min.Ab 12

Seit mehr als 30 Jahren streiten sich Hähnchenverkäufer Hubert und Fischverkäufer Friedrich und treiben damit ihr Umfeld in den Wahnsinn. Nun soll Hubert den Fischwagen seines Erzfeindes gestohlen und beschädigt haben. Oder steckt Norman, der mit Friedrichs Tochter Jacqueline zusammen war, hinter der Tat?

SAT.1
