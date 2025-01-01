Richterin Barbara Salesch
Folge 1544: Die Stinkstiefel
44 Min.Ab 12
Seit mehr als 30 Jahren streiten sich Hähnchenverkäufer Hubert und Fischverkäufer Friedrich und treiben damit ihr Umfeld in den Wahnsinn. Nun soll Hubert den Fischwagen seines Erzfeindes gestohlen und beschädigt haben. Oder steckt Norman, der mit Friedrichs Tochter Jacqueline zusammen war, hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1