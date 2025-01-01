Richterin Barbara Salesch
Folge 1548: Kalendergirls
43 Min.Ab 12
Nachdem sich die stark übergewichtige Metzgerin Lilo zu Nacktaufnahmen für einen Wohltätigkeitskalender hat überreden lassen, fühlt sie sich durch die anhaltenden Schikanen der hübschen Heidi gedemütigt. Als die schließlich nackt und geknebelt im Schaufenster der Metzgerei gefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf Lilo. Oder wollte Heidis Freund Carsten der Schönen einen Denkzettel verpassen, weil er mit ihren Nacktfotos nicht einverstanden war?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1