Richterin Barbara Salesch
Folge 1553: Camp der guten Hoffnung
44 Min.Ab 12
Um aus einem Erziehungscamp für straffällige Jugendliche fliehen zu können, soll der 16-jährige Jan allen Betreuern Drogen ins Essen gemischt haben. Ist er für die Tat verantwortlich oder bezichtigt ihn Margot, die Leiterin des Camps, zu Unrecht? Welche Rolle spielt der Praktikant Ron?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1