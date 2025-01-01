Richterin Barbara Salesch
Folge 1562: In der Klemme
44 Min.Ab 12
Die Stewardess Tatjana wird mit mehreren Messerstichen in ihrer Wohnung ermordet. Am Tatort trifft Kommissarin Kathrin Becker auf ihren völlig verunsicherten Kollegen Christoph Löwe, der mit Tatjana liiert war. Was macht Löwe am Tatort, obwohl er an diesem Tag frei hatte? Und warum sind seine Hände blutverschmiert?
