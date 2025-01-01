Richterin Barbara Salesch
Folge 1573: Magic Carpet Ride
44 Min.Ab 12
Ein Trip nach Holland, der eigene Großvater als Leiche im Kofferraum - wie wollen die Geschwister Lotta (15) und Manuel (18) das erklären? Außerdem: Die Taschen des toten Opas sind randvoll mit Haschisch. Wollte Manuel ihn als Drogenkurier missbrauchen? Oder war der Rentner verwirrt und ist an die falschen Leute geraten, wie der durchgeknallte Coffeeshop-Besitzer Piet aus Venlo behauptet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1