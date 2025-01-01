Richterin Barbara Salesch
Folge 1587: Die Kinderfreundin
44 Min.Ab 12
Frauke traut ihren Augen nicht, als plötzlich Marlene, die 21-jährige Geliebte ihres Mannes, mit großen Koffern vor der Haustür steht: Marlene richtet sich häuslich ein und hat keine Scham, ihr täglich nackt im Haus zu begegnen oder lautstark mit Fraukes Mann Lothar zu schlafen - und nicht nur mit ihm. Auch Peter, der 15-jährige Sohn von Frauke und Lothar, scheint ihr verfallen zu sein. Kurze Zeit später wird Marlene mit dem Gesicht auf den Gasherd gedrückt.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
