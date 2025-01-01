Richterin Barbara Salesch
Folge 1616: Black & White
44 Min.Ab 12
Heimlich und unbemerkt soll sich Maria in das Hotelzimmer von Mike, dem Vater ihrer Tochter Annalisa, geschlichen und ihn ins Badezimmer eingesperrt haben, um seine Brieftasche mit 2000 Euro Bargeld und zwei Flugtickets zu stehlen. Wollte Maria so verhindern, dass er einen Tag später mit Annalisa in die USA fliegt? Und warum wehrt sie sich so vehement dagegen, dass Annalisa sich als Knochenmarkspenderin für Mikes zweite Tochter, die an Leukämie erkrankt ist, testen lässt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1