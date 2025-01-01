Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Waldbewohner

SAT.1Staffel 9Folge 1623
Waldbewohner

WaldbewohnerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1623: Waldbewohner

44 Min.Ab 12

Als der wohlhabende Bert tot in seinem Haus gefunden wird, fällt der Verdacht auf die mittellose Kerstin, die in einem verwitterten Wohnwagen im Wald haust. Nicht nur, dass sie am Tatort gesehen wurde, man findet sogar eine Kette der Ehefrau des Opfers bei ihr. Doch Kerstin scheint für alles eine logische Erklärung zu haben: Der Penner Hermann soll zuvor bei Bert eingebrochen sein. Kerstin selbst sei nur am Tatort gewesen, um Hermanns Beute zurückzubringen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen