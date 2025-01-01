Richterin Barbara Salesch
Folge 1646: Putzig
44 Min.Ab 12
Ruth führt ein strenges Regiment in ihrer Putzkolonne. Auch ihre Tochter Sabine und ihr Ehemann Walter, die dort arbeiten, bleiben davon nicht verschont. Bei einer zusätzlichen Sonderschicht soll Ruth ihre Tochter von einer Brüstung in die Tiefe gestoßen haben - Sabine kommt nur knapp mit dem Leben davon. Aber niemand will etwas gesehen haben ...
Richterin Barbara Salesch
