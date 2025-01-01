Staffel 01 Folge 11 - Road to Digital Austria Jetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 11: Staffel 01 Folge 11 - Road to Digital Austria
5 Min.Ab 6
„Road to Digital Austria“ berichtet in dieser Episode vom Forum Alpbach, wo sich führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik treffen, um über die Themen unserer Zeit zu diskutieren. Außerdem erfahren wir, wie kleineren Unternehmen in den neuen „Digital Innovation Hubs“ unter die Arme gegriffen wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen