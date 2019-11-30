Staffel 01 Folge 24 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 24: Staffel 01 Folge 24 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 30.11.2019Ab 6
"Road to Digital Austria" beschäftigt sich in dieser Folge mit dem Thema der "digitalen Barrierefreiheit". Wir suchen die Antwort auf die Frage, wie man neue digitale Technologien so erklären kann, dass sie jeder von uns gut verstehen kann. Außerdem besprechen wir, was der Begriff "E-Government" eigentlich wirklich meint. Zudem gibt's Impressionen eines StartUp-Wettbewerbs von Raiffeisen Bank International.
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Road to Digital Austria
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4
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