Diesmal melden wir uns aus dem Headquarter der ProSieben SAT.1 PULS 4 aus Wien. Wir haben die neue, digitale Schlafanalyse von withings auf Praxistauglichkeit, Einfachheit, Nutzen und Kosten getestet - können wir es weiterempfehlen? Darüber hinaus erklären wir kurz und einfach, was denn unter dem Glasfasernetz verstanden wird und was der entscheidende Vorteil gegenüber der altbewährten Kupferleitung ist. Dabei schauen wir genau hin und werfen einen Blick auf den strategischen Ausbau des Glasfasernetzes von A1 Telekom Austria in Österreich
